Proyectan la accesibilidad del edificio del ISM pobrense

A Pobra. Un arquitecto contratado por la Tesorería General de la Seguridad Social se desplazó a A Pobra para visitar el edificio en el que se ubican las oficinas de este organismo, así como de la biblioteca municipal y el Aula de Estudos y el aula multiusos, con vistas a redactar un proyecto integral de accesibilidad para el inmueble.

El alcalde, Lois Piñeiro, destacó la importancia de la actuación que se va a llevar a cabo señalando que “non é un proxecto doado” porque “a rampla da entrada non é practicable (nin de lonxe cumpre coa normativa), o ascensor non ten o ancho suficiente e na planta onde se sitúa a biblioteca hai varios problemas, pois os baños non son accesibles, como tampouco o é a zona de lectura”. s. s.