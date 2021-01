Quintana se compromete a llevar a cabo mejoras en el puerto de Portosín

La conselleira do Mar, Rosa Quintana, mostró su apoyo y el respaldo de la Administración gallega al recién elegido patrón mayor de Portosín, Isaac Gaciño Santos. Lo hizo durante una reunión de trabajo que mantuvieron la semana pasada, a la que también asistieron el alcalde de Porto do Son, Luis Oujo Pouso, y el concejal Manel Deán.

Una primera toma de contacto que Gaciño aprovechó para trasladar a la representante del Gobierno autonómico la necesidad de actuar en las instalaciones del puerto. Entre sus prioridades está el arreglo del tejado del edificio de la lonja para corregir las filtraciones de agua que se registran actualmente, así como la reparación de las numerosas deficiencias que presenta la nave de rederas, “a cal está moi deteriorada”, apuntó el patrón mayor.

Además, el dirigente del pósito de Portosín también solicitó a Quintana que se coloquen torretas de servicios que den luz, además de agua, que se activen con tarjetas; y que se mejoren las escaleras o las anillas de amarre.

“Eses catro puntos son prioritarios agora mesmo. Xa os seguintes pasos serían realizar o dragado do porto, a construción dun dique de abrigo, a remodelación das instalacións da lonxa e aumentar o peirao de atraque xa que é insuficiente ca flota que temos e as que teñen previsto chegar este ano”, afirmó Isaac Gaciño, quien indicó que “iremos traballando pouco a pouco; temos unha lexislatura por diante, e faremos todo o que poidamos”.

Asimismo, el patrón mayor comentó que algunos proyectos ya estaban en marcha y ya fueron solicitados a Portos de Galicia. “Terán que pasar uns estudos e valorar se son factibles ou non. Estamos convencidos de que si non se poden levar a cabo, buscaríanse solucións alternativas, que seguro que as hai”, aseguró.

Respecto a la nave de rederas, el regidor sonense destacó que ahora se acometería un mantenimiento y lavado de cara de la instalación, ya que “hai un proxecto que será financiado a través dos GALP, que xa vén de hai tempo, co que se vincularía esta nave a outros proxectos relacionados co turismo. Así, ademais de ser un lugar de reparación de redes, tamén sería unha oficina de información na que a xente poida coñecer como realizan os labores estas profesionais”.

VISITA Luis Oujo avanzó que en los próximos días está previsto que Rosa Quintana y Susana Lenguas, la presidenta de Portos de Galicia, visiten la localidad sonense “para poñernos ao día in situ, no peirao de Portosín”. Un encuentro que ambas aprovecharán para supervisar las obras de la fachada marítima de Porto do Son, actuación que cuenta con un presupuesto de cuatro millones de euros.