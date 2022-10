Recogida gratuita de enseres en el concello sonense el 4 de octubre

porto do son. La concejalía de Medio Ambiente de Porto do Son, que dirige Manel Deán, informó de que el próximo martes día 4 de octubre realizará una nueva recogida gratuita de enseres. Los vecinos del municipio que deseen deshacerse de toda clase de bienes deberán comunicarlo previamente llamando a los teléfonos 981 867 412 o 981 191 240. Desde el citado departamento señalaron que “só se recollerán os enseres que estean á beira do contedor e que fosen previamente comunicados para a súa recollida”. Por otro lado, Deán recordó que el punto limpio es una instalación en la que todos los vecinos, de forma gratuita, pueden depositar residuos de gran volumen o peligrosos para el Medio Ambiente. Ubicado en el lugar de Cans, abre sus puertas de lunes a sábado de 10.00 a 14.00 h. Más información en el teléfono 667 464 860. m. c.