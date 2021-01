Recogida gratuita de enseres en Porto do Son

PORTO DO SON. La concejalía de Medio Ambiente de Porto do Son, que dirige Manuel Deán, informó de que el próximo martes día 19 realizará una nueva recogida gratuita de enseres. Los vecinos del municipio que deseen deshacerse de toda clase de bienes deberán comunicarlo previamente llamando a los teléfonos 981 867 412 o 981 191 240. Desde el citado departamento señalaron que “só se recollerán os enseres que estean á beira do contedor e que fosen previamente comunicados para a súa recollida”. El Concello de O Son a través de la campaña O noso pobo, o noso fogar. Coidémolo! trata de frenar los vertidos incontrolados acercando a la vecindad los distintos servicios gratuitos que tienen a su disposición. Entre ellos, se encuentra el punto limpio fijo (ubicado en la parroquia de Nebra), y el punto limpio móvil que estos días está ubicado en la carretera general del núcleo sonense. Después será trasladado a Baroña, donde estará hasta el 5 de febrero. m. C.