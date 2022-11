Respaldo ao emprendemento feminino na zona do Barbanza

O delegado da Xunta na Coruña, Gonzalo Trenor, visitou este luns en Noia algún dos establecementos beneficiarios da orde de axudas do programa Emega de apoio ao emprendemento e ao emprego feminino, que apoiará na comarca do Barbanza a creación de 19 novos postos de traballo cun investimento de máis de 137.000 euros.

A convocatoria deste ano para este programa contou cun orzamento histórico de case 4,4 millóns de euros (un 34 % máis que o ano pasado), co que a Xunta prevé outorgar un total de 275 axudas, un 18 % máis que en 2021, no que se concederon 234.

O crédito da convocatoria experimentou na anualidade correspondente a 2022 un incremento significativo, co obxectivo de ofrecer o maior volume de recursos para favorecer a iniciativa empresarial das mulleres e brindarlles maiores oportunidades para diminuír as fendas de xénero.

O programa Emega comprende axudas dirixidas a apoiar a posta en marcha, a mellora e a activación de iniciativas empresariais constituídas por mulleres, así como medidas complementarias “para favorecer a conciliación da vida persoal, familiar e laboral, e o acceso a servizos específicos de información, asesoramento e orientación empresarial co obxecto de facilitar a implantación e consolidación dos proxectos”, según indicaron dende a Xunta.

Catro liñas integran o programa: Emprende, con incentivos para a posta en marcha de novas empresas por parte de mulleres desempregadas e a creación de emprego estable por conta propia e allea; Activa, para favorecer a reactivación e consolidación de proxectos empresariais; ITEF, que pon o foco no apoio a iniciativas empresariais con carácter innovador, con contido científico ou de base tecnolóxica; e Concilia, complementaria das tres anteriores, para axudar ás mulleres promotoras e ás traballadoras ao seu cargo na súa conciliación.

A contía dos apoios vai dos 8.000 euros por beneficiaria aos 42.000, en función da liña solicitada e do número de postos de traballo creados ou mantidos para mulleres de carácter indefinido. A estas contías engadiríase, de ser o caso, a axuda complementaria da liña Concilia, que oscila entre os tres mil e os cinco mil euros.

Para resultar beneficiarias do programa Emega, as mulleres emprendedoras teñen que liderar unha microempresa ou pequena empresa validamente constituída e domiciliada en Galicia. Entre outros requisitos, deben manter vinculación laboral co proxecto que, á súa vez, ten que ser viable “económica, técnica e financeiramente”, segundo explicou Trenor.

Como novidades este ano, ademais do incremento orzamentario global, tivéronse en conta os plans de igualdade que teñan vixentes como documentación acreditativa e elevouse a puntuación de pertenza das posibles beneficiarias a algún colectivo prioritario (mulleres con discapacidade, vítimas da violencia de xénero, menores de 30 anos ou maiores de 45 no inicio da actividade laboral, desempregadas de larga duración...), valorándose cada unha destas circunstancias.

O Goberno autonómico leva destinados desde o ano 2009 cerca de dezanove millóns de euros a esta iniciativa, cos que apoiou máis de 1.100 proxectos empresariais e creou case 1.700 postos de traballo feminino.