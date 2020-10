Retiran 1.398 kilos de basura marina de los arenales de Área

En la playa muradana de Louro se recogieron 1.000 kilos de residuos, la cantidad más elevada de todas las registradas en la limpieza simultánea, seguida por la del arenal de Ribeira de Maniños (Fene), en la que se retiró la mitad. Ramsés Pérez, coordinador de proyectos de educación medioambiental de Adega, explicó que las cifras se deben a que en Muros “entra moito vento de sur, da lagoa; primeiro, que está cheo de lixo por todas partes e, segundo, hai moitas redes de pesca que pesan bastante, eso é o groso do peso. Aínda que hai de todo, pois tamén recollemos moitos botes”. Por un lado señala que gran parte de los desechos que fueron extraídos durante el pasado fin de semana provienen “de actividades pesqueiras, incluso que non se producen nesa localidade. Practicamente en todas as zonas do litoral galego está cheo dos plásticos que se empregan nas bateas, pois aínda que estamos nunha zona na que non hai, todo iso vén traído polas correntes do sur, das Rías Baixas, onde está o gordo da produción do mexillón en Galicia”. Y, por otro lado, el miembro de Adega deja claro que “aínda que é un residuo moi abundante”, la realidad es que “en case máis da metade de lixo que atopamos en moitas ocasións, o plástico ten orixe doméstica”. El objetivo de las jornadas de voluntariado es concienciar sobre este problema.