Rianxo exigirá fianzas en transportes de talas para proteger los viales

Rianxo. La Corporación de Rianxo celebrará mañana por la tarde una sesión plenaria en la que se someterá a aprobación inicial la nueva ordenanza municipal no fiscal reguladora de la protección de los caminos y vías públicas, con motivo de la ejecución de talas, depósitos temporales, carga y transporte de madera en la localidad.

El alcalde, Adolfo Muíños, explica que el reglamento “busca protexer as pistas municipais de grandes transportes de arborado. Establecerase unha fianza que se devolverá unha vez que os técnicos do Concello acrediten que non se produxeron estragos no patrimonio municipal durante os traballos derivados das talas, almacenamentos e transporte da madeira”. No se trata, pues, de una ordenanza que estipule tasas o impuestos para esas actividades.

Por otra parte, en la sesión plenaria se someterá también a aprobación el Plan de Acción para o Clima e a Enerxía (PACE) del Concello rianxeiro. Asimismo, se debatirá una moción del grupo de gobierno (BNG) con la que se pedirán la reposición de servicios de tren suprimidos, un plan de mejora de la red ferroviaria y la creación del Ente Ferroviario Galego. Muíños indicó que, pese a que Rianxo no tiene estación, “si nos afectan as reducións de Padrón, Catoira ou o eixe A Coruña-Santiago-Vigo”.

El PSOE defenderá su moción para pedir a la Xunta un fondo extraordinario para luchar contra el COVID. S. S.