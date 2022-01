Rianxo pon un autobús para ir ver ‘A peste’ a Compostela

Rianxo. O Concello de Rianxo forma parte do programa de mobilidade para a asistencia ao novo espectáculo do Centro Dramático Galego, A peste, dirixido por Cándido Pazó e inspirada na novela de Albert Camus. A representación terá lugar o vindeiro sábado 19 de febreiro no Salón Teatro de Compostela.

A entrada está bonificada, ten un custe de seis euros e ademais hai un servizo gratuíto de autobús ata completar cincuenta prazas. O prazo de inscrición remata o seis de febreiro e a reserva debe realizarse a través do formulario dispoñible na páxina web municipal ou presencialmente no auditorio de Rianxo. No caso de non existir un mínimo de reservas o servizo do autobús suspenderase. s. s.