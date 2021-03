Ribeira acollerá unha mostra ó aire libre sobre a Semana Santa local

Ribeira. O Concello de Ribeira vai exhibir a partir deste xoves 25 de marzo no adro da igrexa parroquial de Santa Uxía unha exposición ao aire libre dedicada á Semana Santa en clave local, baixo o título de Fe, arte, contemplación.

A mencionada mostra consta dunha selección de vinte obras de gran formato realizadas polo estudo ribeirense Lesmes Fotógrafos e dispostas en cinco estruturas modulares con dimensións de dous metros de ancho por dous de alto. Ditos paneis situaranse no adro do templo parroquial de Santa Uxía.

A maior parte das fotos son en branco e negro e están acompañadas de textos alusivos ás peculiaridades da citada celebración relixiosa no municipio. As instantáneas (que foron capturadas no ano 2019) buscan transmitir a esencia da Semana Santa na cidade ribeirense a través de imaxes dos distintos fitos que compoñen esta celebración: dende o Domingo de Ramos ata momentos como o Desencravo ou a procesión do Paso, entre outros. A inauguración está prevista para o xoves ás 13.00 horas e estará presidida polo alcalde, Manuel Ruiz.

A actividade está promovida pola concellería de Cultura coa colaboración da parroquia de Santa Uxía. s. s.