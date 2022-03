Ribeira acomete tarefas de mantemento en cinco instalacións deportivas

RIBEIRA. O Concello de Ribeira acomete labores de reparación e mantemento en cinco instalacións deportivas municipais. No campo de fútbol da Tasca (Aguiño), substituíronse as portas e acondicionouse o depósito de auga, traballo este último desenvolvido por usuarios do módulo de carpintería da UAD, e pintouse a madeira exterior dos vestiarios. A brigada de Obras actuou no campo da Trinidade (Oleiros) asfaltando o entorno do campo de herba artificial. Na instalación tamén se colocaron postes perimetrais. Na pista deportiva ao aire libre do Touro (Santa Uxía) arranxáronse as canastras e porterías e substituiranse as redes en mal estado. No Centro de Raqueta de Coroso reparouse a pista de squash. E na piscina da Fieiteira estase encintando e arranxando a zona de jacuzzi, que se reabrirá nas próximas semanas. S. S.