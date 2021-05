Ribeira activa a reforma da Casa da Xuventude

RIBEIRA. A empresa Marqués de Marancán S.L. acaba de iniciar, cun investimento de 251.680 euros e un prazo de execución de oito meses, as obras de reforma interior e acondicionamento da envolvente térmica da Casa da Xuventude de Ribeira. A instalación está ubicada no cruce entre a avenida da Constitución e a rúa do Estatuto e ten unha superficie construída de 743 metros cadrados distribuídos en tres plantas. O proxecto que se vai levar a cabo inclúe a mellora das terrazas a través unha nova solución de illamento e impermeabilización, acabada en gres, mentres que para as fachadas adoptouse un sistema tipo Sate. Ademais, todas as fiestras serán substituídas por outras de aluminio. En canto ao interior do edificio, cambiaranse as portas de paso, afectadas pola humidade, sanearanse as caras interiores (intradós) das fachadas e efectuaranse reparacións nas instalacións de electricidade e fontanería que o precisen. s. souto