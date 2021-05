Ribeira busca solucións innovadoras en aras da seguridade dos peóns

RIBEIRA. O Concello de Ribeira está decidido a atopar mecanismos que reduzan a siniestralidade de viandantes e ciclistas nos pasos de peóns e, con tal motivo, e no marco do Plan de Mobilidade Urbana Sostible e da EDUSI Máis Ribeira Atlántica 2020, vai efectuar unha consulta preliminar ao mercado coa que promover a participación de axentes e operadores relacionados coa mellora da seguridade viaria. O obxectivo é reunir información que permita ao Concello a contratación adecuada dos sistemas de seguridade que incidan sobre unha redución da sinistralidade, como poderían ser sistemas de detección de presenza de peóns e ciclistas e iluminación, superficies de mellora da freada e sistemas de detección de vehículos e alerta a peóns e ciclistas. A empresa Silo prestará asistencia técnica ó Concello no proceso consultivo. S. Souto