Ribeira convoca cinco cursos gratuítos de novas tecnoloxías

Ribeira. A aula Cemit de Ribeira abre a inscrición de cinco cursos gratuítos para abril e maio. Así, do 17 de abril ó 30 de marzo celebrarase un curso de utilidades de Google, os luns e os mércores, de 09.30 a 11.00 horas. Do 19 de abril ó 26 de maio haberá outro de retoque de imaxe (Gimp), os martes e os xoves de 09.30 a 11.00 horas. Do 18 de abril ó 30 de maio a formación versará sobre informática básica, para maiores de 55 anos. Será os luns e mércores de catro e media a seis da tarde.

Do 18 ó 28 de abril haberá outra actividade sobre sede electrónica (martes e xoves de 16.30 a 18.00).

Por outra banda, do 18 de abril ó 31 de maio, na casa de cultura de Castiñeiras, haberá un curso de informática básica para maiores de 55 (martes e xoves de 11.30 a 13.00). s. s.