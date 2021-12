Ribeira dedica 400.000 € a reparar viais e áreas públicas

Ribeira. O Concello de Ribeira vén de aprobar un novo expediente de contratación co fin de sacar a licitación unha iniciativa á que destinará unha contía de 400.000 euros (IVE incluído) a servizos de reparación, mantemento, acondicionamento e melloras de vías e espazos de uso público do municipio.

Con este contrato, que terá unha duración de dous anos, preténdese financiar a execución de pequenos traballos de conservación e reparación en infraestruturas públicas e outros arranxos demandados polos veciños que non sempre poden ser atendidos de forma inmediata ante a elevada carga de traballo da brigada municipal de Obras.

En breve sairá publicado o anuncio do inicio de presentación de ofertas.

QUEIXAS. Por outra banda, veciños e hostaleiros do entorno do Parque de García Bayón manifestaron as súas queixas polo mellorable acabado da remodelación deste céntrico espazo público. Transcorrido apenas un mes dende o remate dos traballos (que acumularon un considerable retraso), o pavimento de cemento presenta xa gretas e mesmo un considerable afundimento a carón do parque infantil, o que provocou a caída dunha rapaza que resultou ferida. Ademais, hai tubaxes de plástico semisoterradas á espera de conexión e nen sequera se acondicionaron as zonas axardinadas, que levan anos coa terra seca. Hai tamén queixas polo escaso mobiliario urbano. s. s.