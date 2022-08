Ribeira e O Son abren a selección do alumnado para o taller conxunto

O Son. Os concellos de Ribeira e Porto do Son iniciaron o proceso selectivo do alumnado e do profesorado do obradoiro dual de emprego Tahúme VIII que van poñer en marcha conxuntamente coas especialidades de operacións básicas de cociña e pastelería, e de confección e montaxe de artes e aparellos.

As clases comezarán a principios de setembro. No que se refire ao obradoiro de cociña, contará coa participación de 12 alumnos en tanto que no de artes e aparellos serán 8. Ademais, contratarase como persoal a un director, un mestre por cada especialidade, un titor e un auxiliar administrativo. Poden aspirar á participacion no obradoiro dual as persoas maiores de 18 anos de ambos municipios que estean desempregadas, entendéndose nesta situación persoas demandantes de emprego rexistradas no Servizo Público de Emprego de Galicia, que carezan de ocupación remunerada e estean dispoñibles para o emprego, sempre que poidan subscribir contrato para a formación durante toda a duración do obradoiro.

A especialidade de operacións básicas de cociña e pastelería terá a súa aula formativa na Escola Municipal de Hostalería de Ribeira. O alumnado elaborará almorzos solidarios, almorzos saudables, menús-degustación, showcookings e eventos gastronómicos. O taller de confección de artes e aparellos celebrarase en O Son e os asistentes desenvolverán traballos para fondos expositivos, ambientación de feiras, decoración de espazos urbanos, etc. s. souto