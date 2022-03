Ribeira licita saneamentos e asfaltados por 700.000 €

Ribeira. O Concello de Ribeira vén de aprobar a declaración de necesidade de cinco actuacións que se van acometer nas parroquias de Aguiño, Corrubedo, Carreira e Palmeira e que suman un investimento de 700.559 €, como paso previo para que o departamento municipal de contratación as saque a licitación.

En concreto, as obras a licitar consisten na pavimentación, saneamento e abastecemento en Braña do Muro en Aguiño (cun investimento de 133.104,94 euros); na pavimentación e renovación das redes de auga potable e pluviais na rúa Celso Emilio Ferreiro en Aguiño (189.765 euros); na pavimentación, rede de pluviais e saneamento nas rúas Chaprado e Ceboleira en Corrubedo (92.687,79 euros); no saneamento, pavimentación e abastecemento no lugar de Frións en Carreira (154.081,94 euros); e na instalación de redes de saneamento e de abastecemento no lugar de Sampedro en Palmeira (130.919,88 euros).

Cómpre lembrar que no pasado mes abríronse as ofertas para a contratación doutras doce obras dedicadas a pavimentacións, saneamentos e outros servizos nas localidades de Aguiño, Castiñeiras, Oleiros, Olveira, Palmeira e Santa Uxía por un importe global que ascende a 1.246.467,61 euros.

Ao concurso público para optar á execución destas doce últimas actuacións presentáronse un total de 208 propostas, que na actualidade están pendentes do trámite de adxudicación. s. souto