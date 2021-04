Ribeira organiza un foro sobre estrés, accidentes caseiros ou alimentación

RIBEIRA. O centro cultural Lustres Rivas de Ribeira acollerá en maio as Xornadas Saudables que organiza a concellería de Servizos Sociais e que inclúen catro charlas dedicadas á alimentación, a prevención de accidentes, o dolo nos coidadores e o manexo do estrés. Arrancará o venres 7 da man de Dolores Otero (enfermeira), quen falará de alimentación saudable e uso da medicación. Seguirá o día 14 cun taller de prevención de infeccións, hixiene de mans, uso de medicamentos e prevención de caídas e accidentes, a cargo de Isabel Ferreiro (médico); o día 21, ca charla sobre os coidadores e a situación de dolo, a cargo de Marichel Costa (enfermeira); e o día 28, cunha sobre o manexo do estrés e a ansiedade, que impartirá Marcos Calvo (psicooncólogo clínico). Todas serán ás 16.00 horas, menos a última, que será ás 16.30. s. souto