Romero, acorralado por los partidos que le invistieron alcalde

El gobierno socialista de Boiro navega ya en minoría. El desacuerdo con las tres fuerzas de izquierda que invistieron alcalde a José Ramón Romero (Boiro Novo, BNG e ICB) es cada vez mayor. Le acusan de incumplir acuerdos y de falta de diálogo para las negociaciones. En el pleno celebrado este jueves, la oposición tumbó de forma unánime la ordenanza de circulación con la que se pretendía implantar la zona azul y que llegaba a la Corporación para su aprobación definitiva.

Al igual que PP y Ciudadanos, los nacionalistas votaron no, en su caso porque no se estimó su alegación para regular la concesión de aparcamientos exclusivos para empresas; Boiro Novo, porque no se estimaron las alegaciones vecinales; e ICB porque, según su edil, Manuel Velo, se amplió la zona azul respecto a lo pactado inicialmente.

Evidentemente, las razones de fondo son más. Velo mantiene su amenaza de dimitir (lo que le abriría al PP la puerta para una moción de censura) si no se le da una concejalía. Dores Torrado (Boiro Novo) le lanza un nuevo mensaje al ejecutivo de Romero: “para aprobar unha ordenanza sen o consenso da Corporación hai que ter nove concelleiros, non cinco”. Y la nacionalista Raquel Suárez dijo que su formación aceptó inicialmente la ordenanza para dar el paso hacia la exposición pública, pero que “nin sequera houbo vontade de negociar o que plantexamos”.

El regidor dijo que no se da por vencido, que llevará el citado reglamento al pleno “las veces que haga falta” y que abrirá un proceso para incluir modificaciones.

Pero no fue el único revés que el ejecutivo recibió en la sesión del jueves. La abstención de Boiro Novo (sumada a la de PP y Ciudadanos) impidió que prosperase su propuesta para formalizar un convenio con el Concello de Ribeira para la recogida de animales abandonados, en virtud del cual ambos municipios compartirían gastos.

También en este punto Torrado le reprochó a Romero que no le hubiese consultado.

Con este ambiente político, el PSOE tiene cada vez más difícil el gran reto de sacar adelante los presupuestos de 2021, cuyo borrador fue criticado también de forma unánime por la oposición.

Al respecto, Velo señala que “non conseguiron ningunha subvención a maiores. Só figuran as que caen polo seu propio peso, sexa cal sexa o partido que goberne”.

DIÉGUEZ: “FINIQUITADO”. Desde el PP, Fernando García Diéguez cree que el borrador del documento económico es el reflejo de “una gestión triste y carente de proyectos”. En su opinión, el ejecutivo “está finiquitado a mitad de legislatura, débil y sin apoyos, gobernando desde la soberbia”.