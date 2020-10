Ruada, ofrenda e teatro na recta final do ciclo adicado a Valle-Inclán

A Pobra. No marco da programación da vixésimo segunda edición das Xornadas de Homenaxe a Valle-Inclán que se están a celebrar estes días na Pobra, a localidade acollerá o vindeiro venres a partir do mediodía unha ruada de música tradicional.

Estará protagonizada pola agrupación Caraveiros e terá lugar xunto ó mercado municipal, nas prazas García Martí, Cantón da Leña e Fonte dos Catro Canos, e na alameda.

A continuación, a partir da unha da tarde, terá lugar a ofrenda floral institucional presidida polo alcalde, Lois Piñeiro, ante o monumento de Valle-Inclán sito na Praza do Cantón da Leña. E xa pola tarde, ás 20.00 horas, no Teatro Elma, Héitor Picallo presentará a súa obra As Letras Galegas en caricatura (1963-2020). As xornadas rematarán o sábado 31 ca posta en escena da peza Delicias literarias, a cargo da compañía Eiradela, ás oito da tarde nos exteriores da Torre de Bermúdez (sede do museo).

As persoas interesadas en asistir deberán reservar entrada no 981 843 280.

O pasado venres, Tatana Teatro puxo en escena a adaptación en galego Farsa e licenza da Raíña Castiza. 20_20 no Teatro Elma, onde este domingo Teatro del Norte interpretou a obra Retablo. De Valle-Inclán a Lorca. s. s.