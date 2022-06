San Bartolomé amosa ós profesionais os usos das macroalgas nun curso

NOIA. No marco do proxecto Formanoia, a confraría de pescadores San Bartolomé de Noia acolle estes días un curso de aproveitamento de macroalgas. Consta de tres sesións prácticas, que se desenvolveron esta semana, e dúas prácticas, que terán lugar os días 27 e 28 deste mes. Para estas últimas xornadas fixaron un obradoiro de cociña con algas e outro sobre elaboración de produtos cosméticos, segundo indicaron dende o pósito.

Con esta actividade formativa búscase achegar aos profesionais do mar información sobre as macroalgas mariñas, o seu ciclo biolóxico e os factores que inflúen na súa distribución costeira; identificar as principais especies de interese comercial da costa galega, as súas aplicacións e os seus usos; coñecer os requisitos necesarios para a súa extracción e as empresas que comercializan algas en Galicia. m. c.