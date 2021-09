Seis alumnas dun curso de cociña de Boiro farán prácticas en empresas

BOIRO. As seis participantes no Programa Integrado de Emprego do Concello de Boiro, dirixido a mulleres, remataron esta semana a formación dos módulos de aprovisionamento, preelaboración, conservación e elaboración culinaria que se desenvolveron dentro do curso Certificado de Profesionalidade de Operacións Básicas de Cociña. As participantes adquiriron coñecementos para elaboracións culinarias, pratos combinados, aperitivos, aprovisionamento de materia prima a conservación alimentaria. Todas elas incorpóranse agora a diferentes empresas do Barbanza para realizar 80 horas presenciais do módulo de prácticas profesionais. A formación impartiuse no Centro de Formación e Viveiro de Empresas do polígono de Espiñeira, acreditado para impartir formación vinculara a certificados de profesionalidade. S. S.