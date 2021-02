Será gratuíto pola tarde dende hoxe o parquin da Praza de Galicia de Boiro

BOIRO. Debido á situación de restricións decretadas para o control da situación epidemiolóxica, o Concello de Boiro modificou o horario de apertura do aparcamento municipal da Praza de Galicia. As instalacións estarán abertas, de xeito ininterrompido, de 07.00 a 21.00 horas, pero de 15.00 a 21.00 será gratuíto a partir de hoxe luns. O aparcamento funcionará con normalidade pola mañá e estará aberto dende as 07.00 horas para dar servizo ás persoas traballadoras do mercado municipal e que fan uso das instalacións. A partir das 15.00 as barreiras estarán abertas e o servizo será de balde ata as 21.00, para atender ás persoas que mercan en supermercados e outros establecementos abertos da contorna. O aparcamento da Boqueira de A Negral manterá o mesmo horario, aberto de xeito ininterrompido e gratuíto de 10.00 a 20.30 horas. s. s.