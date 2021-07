Solicitan civismo tras uns destrozos na vila noiesa

NOIA. Dende o Concello de Noia fixeron un chamamento ao civismo tras varias semanas “sufrindo diferentes destrozos en diversos puntos da nosa vila, ademais de vertidos de escombros e enseres. Episodios coma estes non son divertidos, prexudican a imaxe da nosa vila, e, o que aínda é máis grave, supoñen o destrozo dun ben que é de toda a veciñanza”, afirmaban a través dun comunicado emitido na páxina de Facebook do concello. Asemade, aclaraban que “afortunadamente a maioría da xente, actúa de xeito responsable”, ao tempo que animaban a que, se alguén viu os feitos, o denuncie, “pois os cartos que custa repoñer todo isto non son nin do Concello nin de ningún político, senón de todos os noieses e noiesas”. Os actos incívicos, como os vertidos, supoñen un gasto para as arcas municipais dos concellos da comarca de Muros-Noia, ademais dun problema medio ambiental, xa que son actos que atentan e prexudican o propio territorio. m. c.