Sonora manifestación de la hostelería barbanzana reclamando un “rescate”

BOIRO. Numerosos empresarios y trabajadores de la hostelería del Barbanza se manifestaron este jueves en la plaza consistorial de Boiro, convocados por las asociaciones Hostalería Compostela y Boiro Cultura e Ocio, para reclamar un plan de rescate ante las graves consecuencias que está teniendo para el sector la actual crisis derivada de la pandemia. Participaron también profesionales de Santiago y Noia. Un portavoz del colectivo santiagués destacó la importancia de la hostelería, “que supón un 30 % do PIB se se teñen en conta todas as actividades que hai detrás”. Por su parte, el hostelero boirense Quin Riveiro dijo que “estamos exercendo unha actividade legalmente e, se alguén a pecha, terá que indemnizarnos por elo porque, senón, non será un peche: será unha sentenza de morte sen xuíz”. Anuncian más movilizaciones. S. S.