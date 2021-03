Sorteo dos permisos de marisqueo a pé por empate no Liceo noiés

Noia. Despois de que fose suspendido no mes de xaneiro debido á situación sanitaria derivada da COVID, o pasado martes a xefatura territorial da Consellería do Mar na Coruña informou da celebración dun sorteo para dirimir o empate entre 68 persoas candidatas do listado provisional de puntuacións para a cobertura de dez prazas convocadas para o acceso ao permiso de explotación na modalidade de marisqueo xeral a pé para o exercicio da actividade extractiva no ámbito da confraría de Noia.

Tras publicarse a listaxe provisional das puntuacións obtidas polas persoas aspirantes admitidas e establecer un prazo de quince días hábiles para efectuar alegacións, prodúcese un empate para dez prazas entre 68 solicitantes que acadaron todas elas 10 puntos en total.

O apartado 4 do anexo I da resolución de 12 de novembro de 2013 da Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, pola que se aproba o baremo para obter o permiso de explotación para o marisqueo a pé establece que: “En caso de producirse empate na puntuación obtida, resolverase mediante sorteo en presenza das persoas afectadas pola dita situación”.

Este terá lugar o 26 de marzo no salón de actos da Sociedade Cultural Recreativa Liceo de Noia (rúa Alameda sin número) ás 10.30 horas. m. c.