Toman Esteiro los bólidos en el fin de semana del Gran Prix de Carrilanas

muros. Aunque un año más, los bólidos no descenderán por la carretera de O Maio, en Esteiro ya está todo listo para vivir su cita estrella del verano. El Festival das Carrilanas arrancará este jueves con los grupos Swipe-Up Trío y Lisdexia a las 21.30 horas. El viernes 16 será el turno de Eladio y los seres queridos y Deleiba también a las 21.30. El sábado 17 actuará Apart a las 13.30, mientras que Los Rastreadores y Monoulious DOP lo harán a las 21.30. Y el 18 se subirán al escenario Capital Voskov y Tanxugueiras y The Rapants. Los conciertos serán en un recinto cerrado, habrá sillas y aforo limitado. Además, una docena de carrilanas engalanarán durante este fin de semana la explanada de O Artón, muchos de los cuales han sido creados por Ramiro García, ‘Gerente’, ebanista e impulsor de la fiesta. Y, para suplir las emociones fuertes que se viven en el Gran Prix, uno de los bólidos tendrá un simulador. Durante la presentación de la cita, los organizadores destacaron que continúan trabajando para lograr uno de sus grandes propósitos: abrir un museo. En el acto participaron la directora de Competitividade de Turismo, María Baleato; la alcaldesa muradana, Inés Monteagudo, y representantes de la Asociación Deportiva e Cultural Esteirana. m. c.