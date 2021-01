Torrado: “O borrador do orzamento de Boiro non recolle o mínimo”

Boiro. Las tres fuerzas políticas de izquierdas que propiciaron la investidura del alcalde socialista de Boiro (BNG, ICB y Boiro Novo) ya tienen el borrador del presupuesto municipal para 2021. Sin embargo, el documento no convence a la edil de Boiro Novo, Dores Torrado, quien señala que “non contempla nin o un por cento do contido mínimo que debe ter un orzamento”.

Así pues, en su opinión el borrador “non existe”. Torrado muestra su “preocupación” al observar que “case dous anos despois da chegada do PSOE ó goberno isto sexa o único que ten feito en materia orzamentaria”. Además, reprocha al ejecutivo que el año pasado no fuese capaz de aprobar el documento económico (prorrogando el de 2019), “algo que claramente dificulta o funcionamento ordinario do Concello”. Finalmente, advierte al PSOE que su apoyo en la investidura “non foi un cheque en branco” y que se pactaron “uns proxectos e un modelo de goberno que actualmente non teñen reflexo orzamentario”.

Torrado dijo que el borrador sólo incluye “partidas para pagar os préstamos” y “posibles subvencións a entidades culturais e deportivas”.

No se contempla, como exige la formación, la designación de personal adscrito a la emisora de radio local. s. s.