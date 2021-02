Trazan el carril bici de As Carolinas por fuera del paseo marítimo

La esperada renovación integral de la avenida de As Carolinas, en Ribeira, va cogiendo forma, pero no acaba de convencer a muchos vecinos.

Una de las cuestiones que algunos ribeirenses miran con recelo es el mantenimiento de la vieja isleta de piedra, ajardinada, que existe a lo largo de toda la acera del paseo marítimo, entre las dos rotondas. Y es que, en contra de lo que se podría suponer (y de lo que llegó a proponer un técnico), no será demolida, con lo cual no sólo no se gana espacio para el tránsito peatonal, sino que se ha optado por desplazar el nuevo tramo de carril bici fuera de esa acera, para construirlo en la propia calzada, en paralelo al único carril de salida.

Y, dado que no se trata sólo de un carril de salida de la ciudad para los vehículos procedentes del Malecón, sino también para los camiones del puerto, todo apunta a que deberán circular pegados a los ciclistas, lo que, en el caso del tráfico pesado, podría suponer un serio peligro para estos últimos (especialmente al final del carril, en curva).

Fuentes consultadas por este diario indican que la propuesta de demoler la citada isleta ajardinada de la acera (lo que habría permitido un trazado para el carril bici más próximo al mar y alejado de los vehículos) fue rechazada por su complejidad, dado que bajo ella están canalizadas varias redes de servicios. Aún siendo posible, habría encarecido la actuación diseñada.

Sin embargo, sí se eliminó el tramo de la misma isleta comprendido entre la rotonda de acceso al Club Náutico y el cruce de la zona de Padín.

En cuanto a la otra acera, la que está pegada a las viviendas, sí será ampliada sustancialmente tras la eliminación del carril de servicio (se garantiza el acceso a garajes).

La actuación, que ejecuta la empresa Ponciano Nieto S.L., incluirá la reforma del parque García Bayón y la financia Portos con 441.000 €.