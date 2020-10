Tres colexios de Área crearán nas bibliotecas emisoras radiofónicas

A directora do CEIP Plurilingüe O Grupo de Ribeira, Nieves Lampón, amosou a súa satisfacción ante a concesión da axuda que lles permitirá crear unha emisora de radio no centro, unha iniciativa que queren poñer en marcha “cunha doble intención”. “Penso que será unha ferramenta didáctica potentísima. Por un lado, queremos que sexa inclusiva e que todos os alumnos e alumnas sexan protagonistas; e, por otro, será unha plataforma de promoción do idioma galego, así como dos nosos programas de igualdade, inclusión, convivencia e emoción”, sinala. Nieves Lampón engade que os 418 escolares do centro e todos os mestres e mestras van participar nesta aventura de crear unha emisora radiofónica e de darlle vida. Será, ademais, un proxecto que chegue para quedarse.

O coordinador do proxecto será o profesor Manuel Sobral e, unha vez que adquiran o equipamento necesario, contactarán con persoal experto “para formar aos alumnos e tamén ós mestres sobre o seu funcionamento”, engade Lampón. Os contidos que se xeren traspasarán as paredes do colexio e chegarán por Internet a todo o mundo en forma de podcats e por retransmisións en streaming. “Agardamos que as primeiras emisións cheguen xa como agasallo de Nadal”, dixo.