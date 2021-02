NO HAN SENTADO BIEN en la Consellería de Medio Ambiente las declaraciones del alcalde de Ribeira, Manuel Ruiz, cuestionando la efectividad de las medidas adoptadas en los últimos años para proteger la duna de Corrubedo. Ruiz alega que las conclusiones del estudio realizado por tres profesores universitarios (según el cual perdió 400.000 toneladas de arena y 2,5 metros de altura en los últimos 20 años) demuestran que resultaron ineficaces. A ver: tampoco vayamos a elevar esta cuestión a la categoría de cisma político. Lo que dice el alcalde lo piensa mucha gente. Es más: lo piensan muchos expertos. Es cierto que cuestionar la efectividad de esas medidas (entre ellas, la instalación de una pasarela que atravesaba el montículo, ya retirada, o la prohibición de pisarlo) vienen a ser lo mismo que cuestionar la profesionalidad de los técnicos en base a cuyos informes se tomaron esas decisiones políticas que, en consecuencia, quedan también en tela de juicio. Pero vayamos al grano (nunca mejor dicho). Si lo que alberga el alcalde es la esperanza de que la Consellería levante la prohibición de pisar la duna (prohibición que no existe, por cierto, en otras de Europa de igual o mayor importancia) ya le digo yo que la vaya perdiendo, porque no va a ocurrir. No veo yo a la Consellería adoptando una decisión política en contra de lo que aconsejen los técnicos. Si lo que se le está pasando por la mente al regidor es encargar un informe que pueda darle la razón de que pisar la duna es ecológicamente beneficioso para ella, ya le digo que la respuesta iba a ser: “Haga lo que quiera... bajo su responsabilidad”. Y ya le digo yo que más de uno le iban a llamar de temerario para arriba. De modo que se me ocurre una opción intermedia. Alcalde: negocie que se permitan visitas pisadas de grupos reducidos. Podrá argumentar que si un jabalí (que pisa más fuerte que un humano) puede caminar sobre la duna, hay margen para un cupo de tres personas por jabalí. Es broma.