Tumba la oposición un plan de ahorro energético propuesto por Saborido

Carnota. Los populares y nacionalistas volvieron a tumbar una propuesta del socialista Juan Manuel Saborido. El gobierno de Carnota llevó el pasado miércoles al pleno un plan de ahorro energético que, según apuntan fuentes municipales, supondría un ahorro de hasta el sesenta por ciento en la factura de la luz del Concello, una media de 90.000 euros anuales.

Un proyecto que asciende a 1,4 millones de euros y que fiananciarían a través de una línea de ayudas del IDAE, cuatro subvenciones de la Diputación y una aportación municipal de 54.000 euros.

“Unha vez máis, o BNG da man do PP votan en contra xuntos. De nada sirviu toda a documentación aportada nin os intentos de reunirnos cos diferentes grupos para explicarlle o financiamento do proxecto”, comenta la teniente de alcalde, Mercedes Noceda, quien critica “o sentido da responsabilidade dos concelleiros da oposición”. m. c.