Un grupo do programa Xuventude Mentoring visitou a firma Congalsa

A POBRA. A directora xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, Cristina Pichel, destacou este martes na Pobra a implicación de empresas como Congalsa na tarefa de facilitar a incorporación da mocidade ao mercado laboral. Pichel visitou no polígono as instalacións da firma, que colabora coa segunda edición do programa Xuventude Mentoring, como xa fixo o ano pasado, tanto a través de persoas mentoras traballadoras na empresa como favorecendo estas visitas. Cristina Pichel explicou que a través do Xuventude Mentoring, facilítaselle a mozas e mozos de entre 18 e 30 anos asesoramento, formación e oportunidades para acceder a un emprego. Durante tres meses, os participantes no programa ampliarán coñecementos e habilidades, recibirán orientación individualizada e desfrutarán de diferentes actividades. s. s.