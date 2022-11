Un incendio devoró un restaurante en Boiro

Un incendio originado de madrugada ha calcinado por completo el Restaurante Estrella del Mar, en la localidad de Boiro, aunque sin dejar daños personales. Ha sido pasadas las 5.00 de la mañana cuando saltaba el aviso de que el establecimiento, situado en la Avenida de Barraña, se encontraba el llamas. Fue un particular el que alertó de que salía humo por el tejado del inmueble, que estaba hecho de madera.

Seguidamente, el 112 coordinó la acción de los bomberos de Boiro y de Ribeira, así como de la Guardia Civil y de Protección Civil del municipio, que acudieron al lugar.

“Ao chegar ao punto comprobamos que o incendio afectaba a case todo o establecemento; xa estaba colapsado parte do tellado e en principio intentamos minimizar o incendio pero, co vento como soplaba e a estrutura toda de madeira, pois non puidemos facer máis por evitar o incendio”, explicó Francisco García, del parque comarcal de bomberos de Boiro.

El propietario del local, David Rodríguez, afirmó que “intentaron sofocarlo desde dentro pero ya les fue imposible porque decían que el fuego empezó en la zona de la cocina y almacén, y al haber viento del suroeste ya no se pudo hacer más que intentar minimizarlo lo máximo posible”. Visiblemente afectado, indicaba que el restaurante “se cerró ayer a las 18.00 horas y esa fue la suerte, que no hubo daños personales”.

Regentaba Estrella del Mar desde 2013. “Da rabia, ves que el esfuerzo de años y años se va y es duro”, lamentó.

La magnitud del fuego, que ha reducido a cenizas el restaurante Estrella del Mar, y el operativo han obligado a cortar la carretera entre las 6.00 y las 9.00 horas, impidiendo el tránsito de vehículos entre la localidad de Boiro y la parroquia de Escarabote.

Por la mañana, los equipos de emergencias continuaban trabajando en la zona, enfriando los puntos que concentraban mayor temperatura. El incendio ha quedado extinguido por completo sobre las 8.50 horas, según informó el Instituto Armado.

Hasta el lugar también se desplazó este lunes un equipo de la policía científica de la Guardia Civil con la mira puesta en recoger muestras y tratar de esclarecer lo sucedido. Aunque todavía habrá que investigar las causas, todo apunta a que las llamas se generaron fortuitamente.