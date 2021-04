Un verano sin fiestas mataría para siempre a la París de Noia

Una de las orquestas más distinguidas de Galicia, la París de Noia, gastará este verano su último cartucho. Después de cancelar su gira el pasado año obligados por la situación sanitaria derivada del COVID, y ante la incertidumbre de cómo evolucionará la pandemia y si se relajarán las restricciones, la reina de las verbenas se ha reinventado, adaptando su espectáculo a la nueva normalidad.

“Unha vez perdido o 2020 tiñamos as nosas esperanzas postas no 2021 pero, tal e como se van desenvolvendo os acontecementos e o retraso das vacinas, moito me temo que este ano vai ser un calco do anterior. De feito, de momento non hai nada previsto de cara ao verán e temo que o tempo se nos está botando enriba”, comenta el gerente de la formación musical noiesa, José Antonio Blas Piñón, en un vídeo promocional de la nueva gira, en el que asegura que “non podemos permitirnos perder un ano máis xa que iso levaríanos á nosa desaparición; decidimos reconvertirnos e crear este espectáculo, un tributo á musica en xeral e, en especial, á nosa música galega, no que tamén eu participarei”.

Su proyecto para 2021, A Xira do Camiño, tendrá “formato COVID onde o público poida desfrutalo sentado seguindo todos os protocolos”. Por ello, la París de Noia ha optado por presentar una función muy visual, inspirada en la música más impresionante de las últimas décadas. Según indican, el repertorio contiene musicales de Disney y canciones de Jennifer López, Queen, Beyoncé o Abba, sin olvidarse del pop español. Asimismo, el grupo también hará un recorrido por la música gallega más representativa de artistas autóctonos tan reseñables como Los Tamara o Juan Pardo, entre otros.

Todo esto, han destacado desde la citada compañía, acompañado de performance realizadas por el elenco de acróbatas y bailarines, con la particularidad que define la puesta en escena de esta orquesta, con pirotecnia fría, láser, cañones de confetis e hinchables. “Dezaoito compoñentes en escena, 4 técnicos de son, iluminación e pantallas, 10 de montaxe e produción e 4 tráilers con escenario móbil. A montaxe máis arriscada e espectacular combinada cunha posta en escena única” que los sitúa como referencia en el sector.

Son tiempos de cambios, de adaptarse y reinventarse pero, a mayores, necesitan el apoyo y confianza para lograr salir adelante. Cuenta Blas Piñón que “fai un ano da nosa última actuación; levamos máis dun ano sen ningún tipo de ingreso. Penso que somos o sector máis damnificado desta pandemia. Un ano sen ningún tipo de actividade, salvo algunha aparición nas plataformas dixitais, nas nosas redes sociais e algún programa da TVG, aos que lle estamos moi agradecidos por darnos a oportunidade de mostrarnos e decirlle á xente que seguimos aquí”.

Apelan a la solidaridad, comprensión y a la sensibilización, “sobre todo dende as administracións e dos concellos”. Necesitan trabajar para poder subsistir, “para sacar adiante á nosa empresa e as nosas familias. A nosa situación é bastante desesperada e non resistiremos un ano máis sen actividade”, afirmó el mítico vocalista de la París.