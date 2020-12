Una reubicación céntrica para el nuevo colegio de Portosín

El alcalde de Porto do Son comentó que ayer mismo el jefe de la Demarcación de Costas de Galicia, Rafael Eimil, visitó el entorno del colegio de Coira para avanzar en los trámites del proyecto de demolición del recinto y posterior recuperación del borde litoral de la citada playa. En el encuentro que mantuvieron, Eimil informó a Oujo de que “xa están avanzados os trámites para a contratación do correspondente proxecto que inclúe a demolición do edificio así como a recuperación de toda a contorna ocupada polo mismo e que suporá un cambio radical na fachada marítima de Portosín”, explicó el regidor. Asimismo, el jefe del organismo del Estado adelantó al mandatario local que su objetivo es tener el documento en el primer trimestre del próximo año. Al respecto, el munícipe recordó que la finalidad de este plan es claramente medioambiental “co que se trata de revertir e devolver un espazo roubado ao areal de Coira, un lugar no que existe un complexo dunar que temos que recuperar”. Conviene resaltar que la Demarcación de Costas de Galicia lleva muchos años tratando de alcanzar acuerdos para trasladar el centro educativo y devolver el actual emplazamiento a la playa. Un proyecto en el que ha puesto siempre interés y en el que lleva tiempo trabajando, que se vería culminado en un futuro próximo con esta actuación.