Unanimidad a oscuras y a toda prisa en A Pobra por un apagón... y por el fútbol

A Pobra. Este jueves tocaba pleno en A Pobra. Sus señorías estaban citadas a las 20.30 horas para debatir, entre otros temas, tres mociones del PP sobre actuaciones urgentes, bonificaciones para paneles fotovoltaicos y aumento de plazas en el hospital comarcal. Pero seis horas antes se había producido un corte de luz en el consistorio que dañó el sistema de alimentación energética del equipo de grabación y retransmisión por streaming.

La avería no fue detectada hasta que los ediles llegaron para asistir al pleno, y la reparación no era posible al no disponer el electricista de la pieza necesaria. De modo que el alcalde, Lois Piñeiro, reunió a los portavoces y les propuso aplazar la sesión.

A oscuras, votaron. Y hubo unanimidad a toda prisa. “Nunca había visto una unanimidad tan inmediata en asunto alguno”, reconoció a este diario un edil, algo en lo que, en su opinión, pudo tener mucho que ver con que media hora después comenzaba el partido entre el Real Madrid y el Atlético, que se medían en el Bernabéu en cuartos de final. Y, como el secretario dio su bendición, algunas de sus señorías se fueron pitando... al bar. La segunda vuelta, el martes. s. s.