Vecinos de Corrubedo dicen que su médico “só vén algún día entre semana, 2 horas”

ribeira. Vecinos de Corrubedo (Ribeira) volvieron a manifestarse este jueves, por segunda vez, para protestar por lo que consideran una inadecuada cobertura de asistencia en el centro sanitario de la localidad, pues, según denuncian, “levamos dende principios de novembro sen médico, pois vén algún día entre semana dúas horas, e algunhas semanas non aparece”. Aseguran que “imos seguir manifestándonos todos os xoves, e estamos planeando facer unha viaxe a Santiago para levar alí a nosa reivindicación”. Por su parte, el Sergas responde que ese consultorio “mantén atención sanitaria diaria. Tras a ausencia do facultativo titular, a xerencia sanitaria compostelá segue a garantir a asistencia todos os días, con diferentes tramos horarios en función da demanda e dos recursos. De feito non hai demoras destacables na atención”. s. souto