XII Seminario da memoria histórica en Boiro e Rianxo

Rianxo. Este venres arranca o XII Seminario sobre a memoria diso non se fala, que se celebra nos Concellos de Rianxo e Boiro, do 23 ao 25 de setembro. Esta convocatoria constitúe unha proposta para a reconstrución da memoria democrática no contexto escolar. Preténdese suxerir aos asistentes unha reflexión sobre o fenómeno da represión, sobre a desapiadada depuración sufrida pola poboación e, especificamente, nos municipios de Rianxo e Boiro.

Así, o obxectivo último da iniciativa persegue “posibilitar un mellor coñecemento do noso pasado máis recente e provocar tamén que a actualización dos coñecementos sobre os temas abordados nesta edición contribúa, no alumnado indirectamente beneficiario da reflexión, á comprensión do presente e á adopción dunha actitude responsable e solidaria na defensa da liberdade, da democracia e da xustiza”, indicaron desde a organización.

O programa inclúe seis relatoiros a cargo de Pilar Sampedro, Lola Ferreiro, Aurora Marco, Xesús Santos, Xoán Hermida, Cristina López e Xosé Deira. O cartel tamén contempla a presentación do libro Caminos de resistencia de Francisco Martínez López, Quico. Máis información na páxina web neg.gal. m. c.