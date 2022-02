Xoel López hará vibrar a los muradanos en el Festival de Carrilanas

MUros. Xoel López, Ortiga y The Rapants son los primeros grupos confirmados que actuarán en el Festival de Carrilanas de Muros. Serán algunos de los encargados de caldear el ambiente durante el fin de semana del Gran Prix, la carrera de singulares bólidos que cada verano reúne a miles de personas en Esteiro, que se celebrará los días 15, 16 y 17 de julio. Según avanzó la organización, las bandas actuarán en el escenario Vibra Mahou y el festival recuperará su formato individual. “Será de balde salvo que se modifiquen as normativas sanitarias. A súa consolidación como o festival gratuíto máis importante de Galicia non sería posible sen o apoio do Concello de Muros, a Deputación da Coruña e Mahou”, indican. Próximamente se confirmarán todas las bandas, hasta un total de 11 repartidas en dos escenarios, y más actividades. m. c.