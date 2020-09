A Asociación Aloumiños segue apostando pola inclusión de nenos e nenas que padecen algunha diversidade funcional

Claudia Bajo ten unha filla chamada Teresa que padece unha enfermidade rara coñecida co nome de encefalopatía epiléptica KCNQ2. Afecta ao canal do potasio e prodúcelle epilepsia e retraso psicomotor severo, polo que utiliza cadeira de rodas. O diagnóstico conseguírono cando Teresa tiña seis anos. Ata ese momento tiveron que ir de médico en médico, facendo probas dun lugar a outro e sen resultados. “Escribinlle ao doutor Ángel Carracedo e díxome que me acercara a Santiago á Fundación de Medicina Xenómica xa que quería ver á nena. Grazas a el teño un diagnóstico para a miña filla”, conta a súa nai. Dende ese momento, empezou a buscar familias coa misma enfermidade e a través das redes sociais foron ampliando o grupo. Fai dous anos crearon a Asociación KCNQ2 España para conseguir fondos para a investigación. “O fin é atopar un tratamento ou medicamento que poida mellorar a vida dos nenos”, explica.

Teresa fai educación combinada. Vai tres días ao centro educativo Aspaber en Carballo e tres días ao CPI Cabo de Area de Laxe, lugar no que reside. No seu primeiro ano de Infantil non había ningún caso con necesidades educativas especiais e tiveron que empezar de cero a pedir axudas. “Foi un pouco caótico pero despois xa conseguiron unha cuidadora a tempo completo para estar con ela no colexio”, conta. Con seis anos, dérona de alta en Atención Temperá no Materno da Coruña e a médica rehabilitadora doulle a opción de seguir pagando as terapias ou poñela en educación combinada. “Xusto nese momento abriron Aspaber. Matriculeina e a verdade é que estou encantada. Está atendida por logopedas e fisioterapeutas”, comenta.

No caso de Tere hai unha boa comunicación entre médicos, terapeutas, especialistas e profesores do colexio. “A coordinación axuda aos nenos e ás familias. Sería ideal que lle pasara a todos os nenos”, di Claudia

A terapia de neuromovemento JKA Feldenkrais supuxo un cambio na vida de Teresa. Comezou en Mos xa que a terapeuta Aimará Osío ía tratar o fillo duns amigos. Tras ver a progresión da pequena conseguiron traer a terapeuta a Carballo a través de Aloumiños. “Tere nun principio non era capaz de sentarse e agora faino ela soa na colchoneta. Entende o que lle estás preguntando. Non fala pero aprendiu a comunicarse dentro das súas posibilidades na casa e no colexio”, afirma.