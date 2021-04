A comedia Arroutadas pecha a Primavera Teatral de Paiosaco

A Laracha. O ciclo Primavera Teatral de Paiosaco finaliza mañá coa comedia Arroutadas. Do mesmo xeito que nas dúas anteriores sesións, terá lugar no auditorio do centro sociocultural a partir das 20:00 horas.

A obra vai dirixida a maiores de dezaseis anos de idade e divídese en tres pezas humorísticas a cargo de Mario Rodríguez, Uxía Algarra e Lydia Prada.

A entrada é gratuíta ata completar a capacidade máxima da sala.

O cambio no cartel –no que inicialmente estaba programada a obra Mostellaria- está motivado pola imposibilidade de acudir dun actor principal por motivos persoais.

Espectáculo Ris Ras, este sábado. O espectáculo infantil Ris Ras, de Baobab Teatro chega este sábado á Laracha como parte do programa do Mes do Libro. A peza, dirixida a nenos de entre un e oito anos de idade, fai viaxar ao público a través da música, os xogos, os enredos e as historias tradicionais.

O espectáculo dará comezo ás 18:00 horas na Casa da Cultura. Poderase entrar de xeito gratuíto e só se permitirá o acompañamento de adultos no caso de que non se complete coa rapazada a capacidade máxima da sala. En todo caso, o persoal municipal encargarase do seu coidado.