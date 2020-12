A Confraría de Pescadores da Laracha contará un ano máis co apoio do Concello

A Laracha. O Concello Larachés e a Confraría de Pescadores da localidade costeira asinaron un ano máis un acordo de colaboración. No acto estivo presente o alcalde larachés, José Manuel López Varela, e José Héctor Morgade Carracedo, Patrón Maior de Caión.

O convenio establece que o Concello da Laracha concede unha subvención nominativa de 5.000 euros, xa contemplada nos orzamentos municipais, dirixida a sufragar os custos do funcionamento e mantemento (gastos en persoal, limpeza, electricidade, etc.) do Arquivo da Pesca, museo que é propiedade da Confraría de Pescadores.

O Arquivo da Pesca foi creado para poñer en valor o rexistro histórico da Confraría, dignificar o oficio dos pescadores e divulgar a cultura mariñeira. Atópase no baixo do edificio do pósito, en pleno paseo marítimo de Caión, e alberga os fondos do arquivo e unha exposición permanente que percorre a historia e a cultura mariñeira da vila a través da actividade pesqueira.