A Laracha adicará máis de trescentos mil euros do POS a obras en estradas

BERGANTIÑOS. A Corporación da Laracha debatirá o venres a proposta do goberno local para distribuir os 867.046,71 euros do POS+ 2021. Deles, un total de 329.535,06 € -máis a aportación municipal- destinaranse a obras de investimento en infraestruturas municipais. A idea do executivo local e mellorar a rede viaria e contempla actuacións nas estradas de O Priorato, A Abeleira, Boimir, Insuaboa, Currelos de Abaixo, Condesuso, Condes, As Táboas e Ponte da Veiga, na parroquia de Soandres; O Batalo, Bardenlos, A Ferreira, Casas Longas, O Lorteiro e Pazos (Montemaior); Cardois (Cabovilaño); Goxán (Caión); A Painceira (Coiro); O Campo da Porta (Lendo) e Vilanova (Vilaño). Por outra banda, adicará 334.677,07 € a gastos correntes e os 202.834,58 € correspondentes ao POS+ Adicional a financiar gastos sociais extraordinarios.

Ademais, o Plan Complementario, no que se contempla un orzamento de 375.751,32 euros, incluirán actuacións nas parroquias de Vilaño (Ribela, Marfulo e A Piña), Lemaio (A Estrada, Tuixe de Arriba e Tuixe de Abaixo), Torás (A Barreira e O Campo), Erboedo (Cendón) e Golmar (Requesende e A Calvela).