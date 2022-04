Achegamento á Política Agraria Común dos alumnos da Efa Fonteboa

CORISTANCO. Un total de 63 alumnos e alumnas do Centro de Promoción Rural EFA Fonteboa, de Coristanco, participaron este mércores no proxecto FUNCAP, unha iniciativa europea liderada pola Fundación Juana de Vega, que busca dar a coñecer os beneficios da Política Agraria Común entre a mocidade da Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal. Catorce centros de ensino e máis de 400 estudantes das dúas beiras do Miño participan neste proxecto.

A escola de Coristanco estivo representada por alumnado do ciclo medio de Produción Agropecuaria e de terceiro e cuarto da ESO, que participou na segunda sesión de Os Soutos do Norte, un xogo co que se traslada dun modo divertido os principais beneficios da PAC, o Pacto Verde Europeo e a Estratexia da Granxa á Mesa, así como os cambios que suporá o novo período a partir do ano 2023. “A acollida foi moi boa, cun alumnado moi involucrado”, destacan desde a fundación.

Nunha primeira sesión aprenderon a montar a súa propia granxa, a conseguir recursos e terras e ir logrando beneficios para reinvestilos. E esta segunda sesión avanzouse para incidir máis en relación coa Política Agraria Común e o compromiso do sector produtor coa sociedade e co medioambiente”, conclúen.