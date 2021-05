Amal en Ruta trae a Carballo ‘Gaza’, un documental premiado con Goya

O ciclo de cine euro-árabe presenta mañá no Pazo da Cultura carballés, a partir das 20.00 horas, a curtametraxe documental Gaza, que recibiu o Premio Goya. Dirixido por Gary Keane e Andrew McConnell, chega á cuarta edición do festival que se celebra na capital de Bergantiños para abordar a ofensiva israelí contra a Franxa de Gaza, enclave que o réxime de Tel Aviv bombardeou e a cuxa poboación masacrou.

A cinta, que se proxectou por primeira vez no Festival de Cine de Sundance, acadou o Premio Goya á Mellor Curtametraxe Documental 2019 pese aos intentos do goberno de Israel de prohibir a súa exhibición e reprodución. É un retrato da vida cotiá dos cidadáns e cidadás de Gaza que continúan as súas vidas a pesar de estar no epicentro do conflito. O acceso ás proxeccións é libre e gratuíto, pero debido ás restricións sanitarias o aforo é limitado, e hai que solicitar a entrada en culturaentradas@carballo.gal.