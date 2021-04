Amplían e melloran a rede de saneamento da rúa Feal de Paiosaco

O Concello financia integramente con fondos municipais a execución do proxecto de mellora da rede de saneamento que se está a acometer na rúa Feal, no núcleo urbano de Paiosaco. A actuación consiste na ampliación da canalización, a creación de pozos de rexistro para a correcta realización dos mantementos e a instalación dun sistema de bombeo, o que permitirá dar solución á pendente da zona e conectala coa rede xeral para derivar as augas residuais para o seu tratamento na estación depuradora do Formigueiro.

A ampliación dos servizos básicos como as redes de saneamento son actuacións consideradas prioritarias para o goberno local, “xa que supoñen importantes melloras para os veciños residentes no municipio, ademais de tratarse de intervencións que teñen un impacto directo na protección do medio ambiente”, afirman.