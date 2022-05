Aparcamentos exprés na contorna das farmacias e zonas comerciais de Carballo

A Concellaría de Mobilidade de Carballo, coincidindo co 20 aniversario da zona azul vén de habilitar áreas de aparcamento “exprés” nas contornas das farmacias e outras zonas comerciais. Mentres na zona azul o estacionamento está limitado a 90 minutos, nas prazas “exprés” o obxectivo é facilitar as compras rápidas permitindo o aparcamento de turismos durante un máximo de 10 minutos.

Esta fórmula, que xa se viña aplicando, por exemplo, na rúa Gran Vía, xunto ao Mercado Municipal, ou na Valle-Inclán, estenderase agora ás contornas de todas as farmacias. A petición, precisamente, dun establecemento deste sector, habilitouse unha nova área “exprés” na rúa Vitoria. “Aproveitando esta mellora ampliamos a zona de carga e descarga, respondendo tamén a unha demanda do comercio da zona, e agrupamos os contedores en dúas illas verdes situadas nesa mesma rúa e na veciña Ponte. Con este sistema optimizamos o aproveitamento das zonas amarelas, que terán triplo uso: de 07.00 a 12.00 horas, para carga e descarga de vehículos de mercadorías; de 12.00 a 20.00 horas, parada “exprés” de 10 minutos para todo tipo de vehículos, e de 20.00 a 07.00 horas, para estacionamento libre”, afirman dende o Concello.

O obxectivo é dotar a área urbana de aparcamentos máis eficientes, que poden ser utilizados por un maior número de usuarios ao longo do día e tamén se habilitan como estacionamento fóra do horario comercial. Os novos aparcamentos “exprés”, que reforzan a aposta do Concello de Carballo por unha ampla rede de estacionamentos gratuítos próximos ás zonas máis comerciais, seguirán estendéndose nos vindeiros días polo ámbito urbano.