Aprobadas as obras de abastecemento e saneamento na parroquia de Berdillo

Carballo. O goberno local aprobou na súa última xuntanza o expediente de contratación das obras de saneamento e abastecemento aos lugares do Curro, Aseñado, A Chavella, O Alto e A Redonda, coas que se dará servizo a un total de 32 vivendas e completaranse as redes na parroquia de Berdillo. O investimento acada os 275.000 euros, e as empresas interesadas poden presentar as súas ofertas ata o día 27 deste mes.

Nestes momentos temos en marcha obras hidráulicas por máis de 2,5 millóns de euros. Nos próximos días serán adxudicadas, tras a reunión da mesa de contratación, outras dúas actuacións.

A primeira delas será a ampliación das redes de saneamento e abastecemento no lugar de Vella Morta cun orzamento de 125.400,09 euros. Esta obra permitirá dar servizo ás vivendas situadas na estrada Carballo-Razo e renovar un treito que está moi deteriorado. En total instalaranse 525 metros de rede e 14 pozos de rexistro, así coma un bombeo. As obras tamén inclúen a rede de abastecemento de auga, en dous ramais de 443 e 14 metros de lonxitude ao longo da estrada provincial, e tamén unha boca de rego.

A segunda, será o abastecemento de auga dende Santa María de Ardaña ata Canosa (Rus), na que o orzamento é de 323.203,69 euros. As actuacións propostas benefician a unha poboación de 474 habitantes no horizonte do ano 2030, xa que o proxecto permitirá abastecer de auga potable a través dunha rede pública os lugares da Igrexa, Quintáns, Barís, O Val, O Pedreiro e Canosa. En total instalaranse 8.635 metros de tubaxes.

EN EXECUCIÓN. Unha das melloras que se atopa case lista é o saneamento de Taboada e A Granxa (Entrecruces) realizada pola empresa Excavaciones y Obras Candal. O proxecto está practicamente listo, como puideron comprobar hoxe o alcalde, Evencio Ferrero, e a concelleira de Contratación, Milagros Lantes, nunha visita ás obras. A actuación incluíu a instalación de 846 metros de canalización e 26 pozos de rexistro en Taboada, mentres que na Granxa colocáronse 822 metros de rede, 35 pozos e un bombeo. En ámbolos dous casos están a facerse as reposicións correspondentes nas vías afectadas.