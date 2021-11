Aseguran que es Portos quien debe retirar la arena en Laxe

Laxe. El Ministerio para la Transición Ecológica, en respuesta a una nueva pregunta del BNG, asegura que es Portos de Galicia quien debe solucionar el problema de la acumulación de arena en el paseo de Laxe, dado que achaca su origen a “las obras de implantación del puerto”.

Además, señalan que las inundaciones de la travesía local, paralela al paseo, se producen porque la cota de la arena en la zona próxima al mencionado puerto se ha incrementado por la causa antes citada, y porque la desembocadura de los tubos de desagüe de los imbornales en la playa tienen una cota, en estos momentos, muy baja en relación con la cota de arena.

“Ello se podría evitar canalizando las aguas pluviales a las aguas del puerto, tema que ya conocen y deben ejecutar el Ayuntamiento y Portos de Galicia”, afirman.

Ante esta respuesta del Gobierno, el BNG de Laxe apela, “por enésima vez a Portos para retirar de xeito contundente o exceso de area da parte baixa do paseo, non nas cantidades nin no tramo (a zona de adscrición recollida no PXOM é ata o número 1 da avenida Rosalía de Castro e no ancho ata a liña de mar) no que o vén facendo esporadicamente, senón en máis zona e con máis asiduidade”. J. M.