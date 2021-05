Asisten a unha sendeirista ferida que percorría o Camiño dos Faros

Unha muller tivo que ser evacuada en ambulancia ao hospital logo de sufrir unha lesión nun nocello que lle impedía continuar a marcha cando percorría o Camiño dos Faros. Atopábase en Punta Ensubelas, un lugar de difícil acceso, segundo incidou a persoa que chamou ao 112 para pedir axuda.

Ocorreu sobre as 15:15 horas cando a persoa que deu a voz de alarma advertía que se atopaban nunha zona á que só se podía acceder por terra e por aire. Con estes datos, os xestores do 112 puxeron os feitos en coñecemento da Garda Civil e dos membros do GES de Ponteceso. De igual xeito, informaron ao Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, á Policía Local e aos efectivos de Protección Civil de Malpica. Tamén os Bombeiros de Carballo foron avisados por se fose precisa a súa intervención.

Finalmente, a muller conseguiu chegar ata o punto onde a agardaba unha ambulancia para ser trasladada ao centro hospitalario de referencia.